El govern espanyol constata que no hi ha majoria per reformar el delicte de sedició

El PP "ha de complir la Constitució"

Elaposta per undel tipus judicial de, "conforme als països del nostre entorn", però una reforma així del codi penal exigeix unes majories parlamentàries queLa ministra portaveu,, ha afirmat que executiu ja s'ha expressat "amb absoluta claredat" sobre el tema en altres moments. Avui mateix, ERC ha mostrat la seva predisposició a donar suport a la reforma de la sedició. Sobre la reunió del divendres vinent entre els presidents, ha afirmat que és una mostra del fet que "la política està per resoldre problemes, no generar-ne". Rodríguez ha parlat en passat deli ha assegurat que gràcies a la política del govern de coalició, avui els catalans "viuen més tranquils que fa tres o quatre anys".El ministre de Cultura, Miquel Iceta, present en la compareixença, preguntat sobre la política deli unes declaracions seves n què reclamava "solucions felices per a, ha afirmat que a l'estat espanyol "hi ha hagut fermesa, hi ha hagut subjecció a la llei, que els que han estat reclamats per la justícia han de presentar-s'hi" i que la política de l'executiu està inspirada per la idea del "retrobamnt i la".L'executiu ha volgut aprofitar la vigília del debat de política general que comença aquest dimarts per deixar clar que. "Queda molta feina pendent", ha dit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després del consell de ministres. El govern espanyol ha brandat laen gestió de crisis en vigílies del debat de política general i manté el full de ruta d'avenços en drets i llibertats. La ministra portaveu ha afirmat que Pedro Sánchez donarà compte del que s'ha fet en la gestió, que ha "salvat les empreses i els treballadors" durant la pandèmia. Davant la tardor que ve, ha assegurat que l'executiu "treballarà amb la mateixa determinació que en l'anterior crisi, protegint els més vulnerables".La portaveu ha emmarcat en la defensa dels drets i llibertats la nova, que ha rebut crítiques d'alguns dirigents històrics del PSOE i que l'executiu ha pactat amb. Rodríguez ha subratllat que la llei condemna el franquisme i ret homenatge als qui el van combatre. També ha assegurat que el text encara pot modificar-se en el tràmit legislatiu.Sobre les declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz que ha assenyalat que al govern de coalició li falta "ànima", la portaveu ha destacat que l'executiu "treballa amb cap i cor". En relació al fet que no hi haurà un xoc directe entre Pedro Sánchez i, la ministra ha dit que el govern es vol dirigir a tota la ciutadania, i ha destacat que Sánchez anunciarà mesures que afavoriran les classes mitjanes i la immensa majoria de la ciutadania.Rodríguez ha aprofitat per recordat la necessitat de renovar el TC i el CGPJ, i ha bandejat la proposta feta pel PP d'abordar laen cas que Sánchez retiri el projecte de llei presentat per dur a terme la renovació. "El compliment de la Constitució no és negociable", ha reiterat la portaveu.L'executiu vol evidenciar gestió en tots els àmbits. Isabel Rodríguez ha comparegut, a més del ministre Iceta, amb la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,i el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta. Ribera ha informat sobre el reial decret que regula els bancs de prova reguladors en el sector elèctric, aprovat en consell de ministres.Miquel Iceta, que s'ha referit a l'exministre de Culturamort avui a causa d'un càncer, i n'ha destacat la trajectòria, darrerament centrada en l'obra de Picasso i els 50 anys de la mort del pintor. Iceta ha informat de la creació de l', un organisme autònom que vol reforçar les competències de l'Estat en l'àmbit de la propietat intel·lectual. El consell de ministres també ha acordat que el 17 de març sigui el dia del còmic i el TBO.El consell de ministres s'ha reunit aquest dilluns en lloc de dimarts, ja que demà comença al Congrés el debat de política general, eli, per tant, també el primer des que Pedro Sánchez és president del govern espanyol. La Moncloa ha preparat el terreny per trencar el relat emès des del PP sobre un final agònic de la legislatura. Pel contrari, els missatges des dels cercles governamentals transmeten la idea que la legislatura està ben viva, que l'executiu de coalició gaudeix de bona salut i que la legislatura encara té recorregut.

