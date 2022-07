Ferreras acusa Iglesias de mentir: «Mai hem donat una informació falsa sabent que ho és»

🔴 Antonio García Ferreras arranca Al Rojo Vivo hablando de los audios que le grabó Villarejo ▶ https://t.co/QMRni8yRbM pic.twitter.com/f5RLfx5ymz — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 11, 2022

Creo que, por dignidad periodística, me deberías dejar entrar hoy en @DebatAlRojoVivo Ferreras. Acabas de decir que mentimos. Danos la palabra si tienes dignidad — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 11, 2022

El presentador de La Sexta Antonio Garcíal'exlíder de Podem,quan assegura que el seu programa, Al Rojo Vivo, va fer-se ressò d'una informació que sabia que era falsa . Iglesias s'ha referit a una notícia publicada per OKDiario, propietat d'Eduardo Inda, que explicava que ell tenia comptes a l'illa Saint Vincent i les Grenadines per rebre diners del govern de Veneçuela.Mentrestant,ha demanat al presentador queal programa per donar la seva versió dels fets. En declaracions a RAC1, també ha carregat contra l'"estructura mafiosa de les clavegueres mediàtiques" i ha lamentat que, així com diversos presidents de l'Amèrica Llatina sí que s'han posat en contacte amb ell després de conèixer-se el cas, el president del govern espanyol,no ho hagi fet. L'exdirigent de Podem ha considerat que Sánchez, igual com molts dirigents de l'esquerra", quelcom que ha qualificat d'"impresentable" en democràcia.Tot plegat comença aquest diumenge amb laen què conversa amb Ferreras. A la gravació, Villarejo li explica que les batejades com a clavegueres de l'Estat han creat aquesta informació falsa i busca mitjans de comunicació que en facin difusió., li diu Ferreras, que, amb tot, també li diu que no ho acaba de veure clar.El presentador de La Sexta ha començat el seu programa aquest dilluns amb un al·legat:. Ferreras ha defensat que la filtració de la conversa amb l'excomissari no li hauria de venir de nou a Iglesias, perquè. "Que hi va haver una operació contra Podem, és una veritat com un temple", ha assegurat el presentador, que ha defensat que quan van saber que el compte era real, ho van dir, però que "segur que hem après per fer-ho millor la pròxima vegada".+ ha explicado que el periodista le llamó antes de publicar una información sobre una supuesta cuenta bancaria en un paraíso fiscal, que Iglesias le avisó de que era falsa, como se demostró después.Ferreras ha estat molt dur amb Iglesias i ha dit que l'expolític. Amb tot, ha declarat que "aleshores, ens van acusar de ser els creadors de Podem, ara de tot el contrari, és delirant", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor