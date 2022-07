El Col·legi de Periodistes condemna les complicitats de Ferreras amb les «clavegueres» de l'Estat

Condemna dela les complicitats d'amb les "clavegueres" de l'Estat. En un comunicat conjunt amb el, l'agrupació del periodisme català denuncia que les darreres gravacions de l'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo posen de manifest comportaments que vulneren els "principis més elementals" de l'ètica periodística."No només afecten el compliment del, sinó que degraden la", asseguren les dues entitats en la missiva publicada aquest dilluns. Davant la situació, però, reivindiquen que hi ha un "vincle imprescindible" entre el"responsable, honest i compromès" i la democràcia.Per això, també defensen que la "immensa majoria" delsde la comunicació estan compromesos amb tots aquests valors i recorden que les males pràctiques només inclouen una "" de periodistes, malgrat que admeten que perjudiquen la credibilitat del conjunt de la professió.El Col·legi creu que les complicitats d'aquesta minoria de periodistes, articulistes i tertulians amb les "han estat imprescindibles perquè es complissin els seus objectius, assolits a base de "construir mentides ia la ciutadania". El més greu, assegura el comunicat, és que en la majoria dels casos aquests comunicadors i mitjans sabien que difonien informacions falses.Davant aquest escenari, el Col·legi es compromet a impulsar un procés de "" davant un ecosistema mediàtic "opac" i amb alguns mitjans que actuen com a "òrgans de". Per aconseguir aquest canvi, reclamen una "democràtica" que no és possible sense que a la vegada hi hagi una regeneració del periodisme al nostre país.El comunicat fa referència als àudios depublicats per Crónica Libre aquest dissabte en què el presentador dees comprometia a publicar una informació falsa sobre un compte dea les. Malgrat que Ferreras creia que el contingut de la notícia era "matusser", assegurava que, com va acabar fent, la donaria en antena.

