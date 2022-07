Argimon descarta recuperar mascareta als interiors

El conseller de Salut,, ha descartat recuperar la mascareta en interiors arran de la setena onada de la. El llindar per reconsiderar aquesta decisió seria un increment fins a lesingressades a l'per Covid. "De moment no estem aquí", ha dit el conseller en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, que ha remarcat que el sistema podria assumir aquestes xifres, però tindria "repercussions" per a altres tipus de malalts.Argimon sosté que ja s'està arribant ali les previsions indiquen que ara, durant uns dies, hi haurà una mena d'altiplà pel que fa a les dades. A dia d'avui, les persones ingressades a les cures intensives són, una xifra que es manté estable des de fa unes setmanes. "perquè hi ha prop de 1.900 persones ingressades amb Covid a qui se'ls descompensa una malaltia prèvia i acaben morint", ha dit.Segons les dades de Salut, ja s'han tramitatdes de dimecres passat, quan el Departament va posar en marxa un sistema perquè les persones amb símptomes compatibles amb Covid. Aquestes baixes tenen una durada general de cinc dies i les altes es donen també automàticament sempre que el pacient ja es trobi bé.El conseller també ha parlat sobre la falta de metges i infermeres a Catalunya. Ha explicat que l'any 2010 ja s'apuntava a la raó-es jubilen molts metges i no es supleixen- i ha lamentat que des d'aleshores "no s'ha fet res". "El número és esfereïdor: un de cada dos metges i infermeres venen de fora", ha dit, i criticat que no s'abordi des del govern espanyol. "S'ha d'abordar d'arrel: què fem amb el grau? Amb el postgrau? Amb les condicions laborals?", ha afegit.Pel que fa a, Argimon ha assegurat queno li ha proposat presentar-se a l'alcaldia. Ha evitat concretar si li faria il·lusió optar a ser alcalde. "No hi he pensat ni un moment", ha afirmat. Si finalment el partit li proposa encapçalar una llista a l', Argimon ha assegurat que demanarà l'opinió a l'exalcalde

