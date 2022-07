Un menor sense mascareta ni bitllet agredeix un vigilant de seguretat dels FGC

ACN

de seguretat delsde Catalunya (FGC) a. L'ha confirmat que el jove ha pujat sense mascareta al tren que es dirigia a Martorell.Tot plegat, ha passat aquest diumenge a la matinada. La baralla ha començat quan el vigilant de seguretat ha obligat al menor a posar-se la mascareta, recordant-li que a l'interior dels trens encara és obligatòria. En apropar-s'hi,i l'ha dit que havia de baixar en la següent estació. Ha estat en aquest moment que el jove li ha donat un cop de puny a l'ull i l'ha amenaçat verbalment.Finalment, el treballador l'ha fet baixar a l'estació de la, on l'ha reduït fins que ha arribat una patrulla dels Mossos d'Esquadra. El jove ha estat denunciat per uni s'ha informat dels fets a la Fiscalia de menors.Es dona el cas que el 19 de maig passatun altre vigilant de seguretat també a l'estació d'FGC d'Igualada. Una càmera de seguretat va gravar com una persona s'acostava per l'esquena al treballador i, sense intercanviar cap paraula, li va clavar dues ganivetades amb una arma blanca. L'agressor va fugir, tot i que va ser detingut l'endemà.

