Aragonès veu en la reunió amb Sánchez un «punt d'inflexió» per avançar «decididament» en el diàleg

El president de la Generalitat,, vol que laamb el president del govern espanyol,, de divendres suposi un "" per avançar "" en el procés de. Es tracta de la primera trobada formal entre els dos presidents després de la crisi del Catalangate. En una entrevista a Onda Cero, Aragonès ha apuntat que laamb l'executiu de Sánchez està "" i que s'ha de construir en base "". Així mateix, ha afegit que participarà a la reunió de divendres a la Moncloa amb la intenció de defensar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia per acabar amb la "". I ha reclamat que hi hagi una proposta per part del govern espanyol.Aragonès considera que s'ha de produir una negociació amb "la discreció necessària" i que les enteses que s'assoleixen a la, que s'haurà deaquest any -segons el pacte segellat divendres entre governs- han de ser públics. En la reunió prèvia entre el ministre de la Presidència,, i la consellera de la Presidència, es va fixar la data de la trobada entre presidents , però també es va acordar que la taula de negociació es reprendrà i tindrà recorregut, a banda de certificar el compromís en la desjudicialització del procés català El president de la Generalitat ha recordat que la setmana passada va presentar una querella pel cas Pegasus i que, per tant, les responsabilitats que no s'han assumit políticament s'hauran d'afrontar per la "". I és que, per Aragonès, la dimissió de la directora delés "insuficient". Ha subratllat que la marxa dees va argumentar només per la fallada de seguretat del telèfon mòbil de Sánchez.En el marc de la taula de diàleg, Aragonès s'ha mostrat obert a pactar "" d'unper tal d'acordar els "termes de la consulta". "Si algú diu que hi ha d'haver més majoria a Catalunya, comencem a parlar", ha argumentat.

