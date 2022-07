Aragonès afegeix pressió a Borràs i sosté que ERC l'apartaria del càrrec si fos del seu partit

Segona ocasió en què el president de la Generalitat,, es refereix al cas dedes que la presidenta del Parlament va insistir, en una declaració institucional, que no dimitiria . Després que Aragonès afirmés a l'hemicicle que estava convençut que, en el moment oportú, Borràs prendria la decisió més encertada per "", el president català ha afirmat que la causa judicial que afecta la dirigent de Junts és "" dels procediments vinculats a l'1-O. Borràs és a un pas de ser jutjada pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Així ho ha expressat en una entrevista a Onda Cero, on ha desplegat el mateix argumentari que en les últimes hores ha fet servir la secretària general d'ERC, Marta Rovira Aragonès ha apuntat que si Borràs fos una dirigent del seu partit "es posaria la". ", defensaria la seva innocència i, si finalment resol favorablement la persona, se li restaurarien les responsabilitats que hi havia", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha traslladat a Borràs ila decisió d'actuar, per deslliurar ERC de la pressió de decidir el futur polític de la presidenta del Parlament Els republicans fa dies que han abandonat el silenci en relació al cas Borràs. "Independentment de si és cert que van passar aquests fets o no, la qüestió és que elsque formen part d'aquesta instrucció són els que són", ha detallat Aragonès en l'entrevista, en referència als presumptes delictes decontinuada pels quals ha ha estat processada Borràs.

