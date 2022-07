La selecció anglesa de futbol demana a Nike canviar el color dels seus pantalons per la regla

Leshan proposat a, la marca esportiva que patrocina la seva equipació,per evitar situacions incòmodes quan tenen la. Beth Mead, membre de la selecció i davantera de l'Arsenal, ho ha confirmat en declaracions als mitjans. "Esperem que ho canviïn. El blanc no és molt pràctic quan estem en aquest període del mes”, ha afirmat. Les lionessessón les amfitriones de l'Eurocopa femenina de futbol, que se celebra des del 6 fins al 31 de juliol a Old Trafford (Manchester).La seva migcampista, recentment fitxada pel Bayern de Munic, també s'ha pronunciat sobre la voluntat de l'equip:, però també és cert que ha anat combinant el color dels seus pantalons amb el blau marí. De fet, els jugadors de la selecció masculina van barrejar els dos colors durant l'última Eurocopa, en què van quedar subcampions després de caure en la final davant d'Itàlia., també en el del tenis. A Wimbledon, la jugadora britànica de dobles mixtos-que va guanyar Venus Williams i Jamie Murray als vuitens de final de l'actual edició al costat de Jonny O’Mara- també va suggerir canviar el mític codi de vestimenta del torneig, que imposa el blanc com a color oficial de la competició. “. No és fàcil jugar de blanc quan tens la regla, encara que les dones podem lidiar amb això”, va concloure.

