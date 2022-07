Dos seguidors de Bolsonaro i Lula es maten a trets en plena campanya electoral al Brasil

Un simpatitzant del president del, i un seguidor de l'expresident del Brasil, s'han matat a trets en una festa d'aniversari a la localitat brasilera de, localitat fronterera amb el Paraguai i l'Argentina, en plena campanya electoral presidencial.El militant de Bolsonaro ha entrat a una festa d'aniversari i ha disparat contra el guàrdia-dirigent municipal del Partit dels Treballadors (PT) i seguidor de Lula da Silva-, que ha respost amb trets contra el seu agressor i tots dos han mort."El nostre company Marcelo Arruda va celebrar el seu 50 aniversari amb la seva família i amics, en pau, a Foz do Iguaçu. Afiliat alel seu partit tenia com a tema el PT i l'esperança en el futur; amb l'alegria d'un pare que acaba de tenir una altra filla", ha lamentat al seu compte de Twitter Lula da Silva.La Policia del Brasil ha qualificat el que ha succeït com un episodi de "", tal com ha recollit el diari brasiler Estadao. De la mateixa manera, el PT ha recalcat: "No necessitem amenaces ni odi. Necessitem construcció, pau i solidaritat".Per la seva banda, Bolsonaro ha subratllat al seu compte de Twitter: "eriosament l'ocorregut i prendre totes les mesures oportunes, així com anar en contra dels calumniadors que actuen com a voltors per intentar perjudicar-nos les 24 hores del dia".El fet ha ocorreguten les quals el president del Brasil, Jair Bolsonaro, continua lluny de ser la primera opció entre els brasilers. Lula da Silva parteix com a favorit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor