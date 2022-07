Comencen les obres de millora de dues estacions de l'L3 del metro de Barcelona

La línia 5, també en obres

Les obres de millora a lja han començat a primera hora d'aquest dilluns. No afecten tota la línia, només dues estacions:. Les obres formen part d'un procés perde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i s'inclouen dins d'un estiu mogut a la capital catalana: es faran un total deEl primer punt on es repararan diversos elements estructurals de les andanes serà, però sí que els trens no s’hi aturaran., els trens de l’L3 que circulin en sentit Zona Universitària no s’aturaran a l’estació de Liceu.l’andana afectada serà la del sentit contrari: no s’aturaran a Liceu els combois que circulin en direcció a Trinitat Nova. En tractar-se d’afectacions a una única estació, hi ha diverses alternatives per completar aquest tram, bé sigui amb el mateix metro o amb diferents autobusos.Pel que fa a, aquesta estació de l‘L3 romandrà sense servei. En aquesta ocasió, per la proximitat de les estacions properes, no hi haurà servei de bus llançadora mentre durin les obres. La línia funcionarà amb normalitat de Zona Universitària a Paral·lel i de Liceu a Trinitat Nova. Les alternatives de transport per a les afectacions a l’L3 es poden consultar aquí . Les feines per eliminar l’amiant coincideixen amb l'arribada dels primers trens de la sèrie 7000, que permeten eliminar aquest material dels vehicles a la xarxa de metro.Des del passat 1 de juliol, s’estan efectuant les obres de la segona fase de renovació de la via de l'L5 de metro., s’executaran els treballs que han de permetre renovar tres quilòmetres de vies d’una infraestructura que data de l’any 1960.Els treballs, que han suposat una inversió de 15 milions d’euros, es realitzaran en dos trams dintre del període establert. El que ja està en marxa finalitzarà el 31 de juliol i manté. El segon tram, comprendrà la franja entre l’1 i el 31 d’agost i perllongarà l’afectació del tall deixant fora de servei tot el tramTant les obres, que avancen al ritme previst, com les alternatives de transport disponibles (es poden consultar en aquest enllaç ) estan funcionant de forma adequada, segons TMB. Els treballs de renovació integral de les vies permetranque afecten actualment alguns sectors dels barris per on passa la línia.

