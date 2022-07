Els presidents de Mèxic, Argentina, Colòmbia i Xile denuncien la corrupció mediàtica a Espanya

Denuncian la corrupción mediática en España los presidentes de México, Argentina, Colombia y Chile. pic.twitter.com/U2TkMRH91g — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 10, 2022

El periodista de La Sextahauria difós unapublicada pel diari d'. Això és el que s'extreu d'una gravació de l'excomissari José Manuelque ha publicat aquest diumenge Crónica Libre. "És molt tosc, però ho donarem", aquesta va ser la resposta que Ferreras li va donar a Villarejo per fer-se ressò d'una notícia falsa sobre uns comptes bancaris que l'exlíder de Podem,, tenia a l'illa Saint Vincent i les Grenadines per rebre diners del govern de Veneçuela.El ressò sobre la corrupció mediàtica a Espanya ha travessat l’Atlàntic i ha estat denunciada pels presidents de, tal com recull el tuit de Jonathan Martínez.“És indignant la campanya dels conservadors en contra dels dirigents de Podem”, ha piulatpresident de Mèxic. En la mateixa línia s’expressa, president d’Argentina: “Avui ha quedat demostrat com es propaguen notícies contra Pablo Iglesias per defenestrar Podem”.“Amb la col·laboració de membres de la policia, un periodista decideix difamar, sabent que la notícia era falsa, un moviment progressista d’Espanya”, lamenta també, president de Colòmbia. I el seu homònim xilè,, afegeix: “Les notícies falses han danyat profundament la convivència social. Aquí veiem el que han fet durant anys a Podem a Espanya, que no és molt diferent de pràctiques de molts a la nostra Amèrica Llatina.

