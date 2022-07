Quatre comarques en alerta per temperatures extremes

#proteccioCivil demana extremar les precaucions davant la previsió de temperatures extremes 🌡 a partir de dimarts



NOTA PREMSA 👇https://t.co/Wt9UoqmXky pic.twitter.com/JE19PxN0LE — Protecció civil (@emergenciescat) July 10, 2022

L'que afectarà tot Catalunya aquesta setmana serà especialment intensa a les comarques d'interior. Per aquest motiu, quatre comarques estan en alerta per lesque s'hi viuran. Es tracta del, totes a la demarcació de Lleida.Tot i que el pic de temperatura es viurà el dimecres o dijous, l'onada de calor afectarà tota la setmana. La previsió a set dies que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest diumenge apunta a, sobretot en les comarques deEn aquest sentit,Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge elperdavant la previsió de temperatures extremes a partir de dimarts. El plaes manté enper elevati demana extremar les precaucions prop de zones forestals. D’altra banda, el departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut en fase 2.S’ha demanat als ajuntaments que habilitino sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques. Així, recorda la importància d’intens a les hores de més calor.

