¡MENUDO SUSTO! 😱



El Ferrari empezó a arder y @Carlossainz55 tuvo que saltar mientras su coche estaba en llamas 🔥🔥 Piloto OK#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/91VuCVpAFo — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

El pilot madrileny ha hagut d'escapar del seudesprés que elhagi patit unenmig de la carrera a Àustria. A la volta 58 de la cursa d'aquest diumenge elha començat a desprendre unaque l'ha obligat a sortir de la pista.El cotxe ha quedat aparcat en una zona amb pendent i n'ha dificultat la sortida del pilot. De fet, els Fòrmula 1i el cotxe se seguia movent quan Sainz intentava sortir perquè les flames creixien sense control. Per fortuna,ha fet que poguéstot i la poca ajuda que ha rebut per part del personal del circuit.El pilot de Ferrari anavaen una carrera en què ha competit amb el seu company d'equip,. Finalment, el pilot de Mònaco ha acabatal Gran Premi d'Àustria, per davant del líder del mundial Max Verstappen.

