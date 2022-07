Queden en llibertat tres dels sis joves acusats d'agredir sexualment una noia a Barcelona

a una noia la matinada de dijous a divendres al districte de Ciutat Vella de Barcelonadesprés de declarar davant dels Mossos d'Esquadra, segons han informat fonts properes al cas. Tots ells hauran de comparèixer davant el jutge en cas que se'ls requereixi.La supervivent va denunciar els fets aquest dissabte després que divendres ingressés a l'Hospital Clínic amb una intoxicació etílica i va explicar queSegons va publicar aquest dissabte El Periodico, la noia va sortir de festa dijous a la nit, però no va tornar a casa i els seus pares en van denunciar la desaparició. L'endemà va ingressar a l'Hospital Clínic i no va rebre l'alta fins ahir, quan va acudir a la comissaria per denunciar la presumpta agressió i en va identificar els seus presumptes autors.

