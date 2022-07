D'urgències i amb vòmits: tres infants s'intoxiquen en un casal de Salt

(Gironès)i han hagut d'anar a urgències perquè tenien vòmits i eren incapaços d'ingerir líquids. Els infants van començar a tenir símptomes divendres al migdia, mentre eren al casal que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) al municipi.. Fonts municipals han assegurat que els paràmetres es comproven periòdicament i que els d'aquell matí eren correctes. Per això, també s'investiga si els nens van ingerir algun aliment que els va fer reacció.11 alumnes de primària de l'escola El Pla van haver de ser atesos al CAP de Salt per una intoxicació mentre es banyaven a la mateixa piscina infantil que en aquest cas. Aleshores, es va comprovar que els paràmetres de PH i clor estaven descompensats. Als nens, de seguida se'ls van posar els ulls vermells i van patir tos i vòmits.Aquesta vegada, però, segons han explicat fonts municipals, els menors no tenien els ulls vermells i els signes no van aparèixer fins al voltant de quatre hores més tard d'haver estat dins l'aigua. Els tres nens intoxicats presentaven dolor abdominal, vòmits i tenien dificultats per ingerir líquid. Se'ls va haver de portar a urgències, tant del CAP com de l'hospital Santa Caterina de la localitat.Des del consistori, també han detallat que de moment. Ni persones externes, ni tampoc la resta d'infants del casal. Aquest dilluns,

