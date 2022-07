Els àudios de Villarejo vinculen Ferreras a una informació fabricada contra Podem

""No lo creo, es muy burdo, pero yo lo doy", un periodista fa això? Estan escoltant a Antonio Ferreras" @PabloIglesias #FAQSmaletesTV3 ▶ https://t.co/NMp2wtCcI2 pic.twitter.com/C7clREFXbI — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 9, 2022

“Vaig haver de sortir a Al Rojo Vivo per donar la meva versió i dient que era mentida” @PabloIglesias #FAQSmaletesTV3 ▶ https://t.co/NMp2wtCcI2 pic.twitter.com/sfkhmKR8X3 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 9, 2022

El periodista de La Sextahauria difós unapublicada pel diari d'. Això és el que s'extreu d'una gravació de l'excomissari José Manuelque ha publicat aquest diumenge Crónica Libre. "És molt tosc, però ho donarem", aquesta va ser la resposta que Ferreras li va donar a Villarejo per fer-se ressò d'una notícia falsa sobre uns comptes bancaris que l'exlíder de Podem,, tenia a l'illa Saint Vincent i les Grenadines per rebre diners del govern de Veneçuela.La conversa seria de 2016, un any abans que l'excomissari fos detingut. L'àudio va ser enregistrat en un restaurant i, en ell, s'hi pot apreciar un to de cordialitat entre Villarejo i Ferreras. En un moment de l'àpat,. El periodista i presentador mostra dubtes, però, finalment, decideix fer-se ressò de la informació del diari d'Eduardo Inda al seu programa.En un altre moment de la conversa, Ferreras explica a Villarejo que: "Tu ja saps que a l'Eduardo l'estimo, l'estimo un ou". OK Diario, el mitjà del qual és director i fundador, ha estat durament criticat per les seves informacions contra Podem i l'independentisme. De fet,Inda treballava a El Mundo, va ser un dels redactors quel'aleshores candidat a la reelecció a l'Ajuntament de Barcelona,Aquest nou àudio de l'excomissari ha coincidit amb unade TV3, en què l'exlíder de Podem ha recordat que, en el seu moment, va haver de sortir al programa de Ferreras per desmentir la informació. El presentador li va dir que Inda li havia "assegurat" que la notícia era certa, però que ell havia de preguntar-li quina era la seva versió. "El que jo no sabia és que parlant amb Villarejo, Ferreras tenia clar que això era mentida.", s'ha preguntat Iglesias. "Això és terrible, no es pot fer. Periodisme no és deixar que la víctima es defensi i doni la seva versió", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor