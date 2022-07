Bolaños diu que no hi ha majoria al Congrés per reformar la sedició

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que l, però ha insistit a dir que en aquest moment no hi ha majoria per abordar-la ia actualitzar-la. Amb els vots dels republicans, la reforma tiraria endavant, tenint en compte que Bildu i el PDECat ja han mostrat ser favorables a la modificació que planteja la Moncloa.En una entrevista a El Periódico, Bolaños també ha remarcat “l’esforç” del govern espanyol i català per teixir “punts de trobada” que siguin “transversals” i que superin “d’una vegada els blocs”, i, que ha condicionat “la vida i la societat” dels catalans “durant anys”. El número dos de Pedro Sánchez ha defensat que "estem aparcant tot això per passar a una nova fase, que és la de la política de veritat amb una”.Així i tot, ha mantingut queigual que s’ha de fer amb la Constitució. “Ningú està parlant d’això, sinó el contrari: la desjudicialització també és que es compleixin, però per sobre de tot és fer política que sigui útil”, ha precisat.Pel que fa a la taula de negociació, Bolaños ha admès que hi ha posicions molt diferents en ambdós executius, però ha assenyalat que així i tot es posa el focus “en qüestions i” que siguini que puguin recollir “la voluntat i acord de la majoria de la societat catalana”. D'aquesta manera, ha destacati ha exemplificat l’acord aconseguit el passat divendres, entre ell mateix i la consellera de la Presidència,, que, ha assegurat, “enforteix” l’aposta de les dues parts.Finalment, pel que fa a lai la reforma de la llei reguladora del CNI, el ministre ha afirmat que en referència a la primera, es podrà tenir un. Sobre la segona, ha explicat que el ministeri de Defensa hi està treballant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor