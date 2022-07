Marta Rovira diu que si Borràs fos d'ERC li demanaria que fes un pas al costat

La secretària general d'ERC,, ha assegurat quementre dura el procés judicial que l'investiga per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Així ho ha dit en una entrevista concedida a El Periódico, on també ha explicat que ella no pot dir a la presidenta del Parlament què ha de fer i, de la mateixa manera, ni Junts ni Borràs poden "exigir" que, arribat el cas, els republicans facin quelcom. "Tenim tota la legitimitat per posicionar-nos sobre el que ells decideixin", ha declarat.A més a més, la dirigent republicana ha avisat el govern espanyol quei ha afirmat queentre Estat i Generalitat"ERC ha acabat el crèdit polític", ha etzibat Rovira, que també ha assegurat que la formació no ha rebaixat el nivell d'exigència d'informació sobre el Catalangate. Al contrari, s'ha mostrat convençuda que la formacióSobre l'estabilitat del govern espanyol, la secretària general dels republicans ha dit quei que "no serveix d'excusa que si no governa Pedro Sánchez, vindran el PP i Vox". Rovira ha assegurat que l'executiu de PSOE i Podem "no lidera allò a què es va comprometre al començament de la legislatura", per després afegir que "si el govern més progressista de la història no avança en qüestions socials i el conflicte Català,En ser preguntada sobre siabans d'encarar un nou embat amb l'Estat, Rovira ha explicat quesinó que "és una condició que ha de complir l'Estat si vol respectar els drets humans i la democràcia". La dirigent republicana ha afirmat que. Per tot plegat, s'estan preparant per a tots els escenaris, "especialment per als pitjors", com per exemple que no hi hagi resultats a la mesa de negociació amb el govern espanyol o que a les pròximes eleccions surti una majoria de PP i Vox.

