Mor un jove de 22 anys en ofegar-se al pantà de Santa Anna

aquest dissabte al pantà de, al terme municipal de Castillonroi, a l’Aragó.Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a les 18:30 hores de la tarda que una persona havia entrat a l’aigua per la zona del municipi d’i no n’havia sortit, segons ha informat el Segre. Membres de l'institut armat, diverses dotacions dels bombers i serveis sanitaris s’han activat per iniciar la recerca del jove, que finalmentcap a les nou del vespre. Elsde la Generalitat han localitzat el cadàver en un espai proper a la presa, en zona aragonesa, i las’ha encarregat de les tasques de retirada del cos de l’aigua.Al voltant de dos quarts de dotze de la nit, s'ha procedit a aixecar el cadàver, que ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.

