Una mobilització massiva a Sri Lanka tomba el govern

hanaquest dissabte la, en l'explosió d'unaque culmina mesos de protestes contra les autoritats per la devastadoraque afecta la nació, la més greu des de la declaració d'independència del Regne Unit del 1948.Els carrers de la capital del país, Colombo, s'han vist abarrotades de centenars de milers de persones que s'han sumat a la multitudinària concentració que ha començat a primera hora del matí, encapçalada pelsdel país a qui han seguitEls manifestants han aconseguit accedir a la residència del president, a les oficines del mandatari i també prop del Banc Central de Sri Lanka. I el, que es troba en territori desconegut, ha anunciat queLa data, segons ha informat el Daily Mirror, l'ha escollit per poder preparar la transició i tancar qüestions pendents.Rajapaksa ha anunciat que deixa el càrrec ide diversos fronts, des de les formacions polítiques del país fins a les associacions civils, per la sevadela crisi econòmica. Un cop dimiteixi, el president del Parlament serà qui assumeixi la direcció de l'Estat, d'acord amb la Constitució del país, i durant un període de 30 dies en què el Parlament escollirà el nou president.

