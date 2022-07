Cinc ferits en un accident a la Gran Via que col·lapsa l'entrada a Barcelona

#bomberscat estem treballant amb un total de 4 dotacions en un accident de @transit a la C-31 direcció Barcelona entre un turisme, una moto i una furgoneta (avís 15:05h). pic.twitter.com/zAwklLJDAk — Bombers (@bomberscat) July 8, 2022

aquest divendres a primera hora de la tarda en unque s'ha produït a la. El punt concret del sinistre és a laentre els municipis dede Llobregat i el xoc entre quatre vehicles ha comportat retencions i col·lapse del trànsit en sentit Barcelona.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit,persones han resultati elferit, per ara, no se sap en quin estat es troba. De fet, ha hagut de ser una patrulla de la policia local de l'Hospitalet de Llobregat qui l'ha traslladat d'urgència a l'hospital, ja que les ambulàncies i serveis d'emergències no havien arribat al lloc dels fets.El xoc s'ha produït entre. Els Bombers de la Generalitat, segons informa El Periódico han hagut d'assistir un dels conductors del cotxe per poder sortir de l'interior del vehicle.El trànsit ha quedat, i mentrestant la policia de l'Hospitalet ha optat per redirigir els vehicles pel lateral i desviaments per la plaça Europa. Poc després de les quatre de la tarda, s'ha reobert un carril de la via perquè els vehicles poguessin seguir en direcció a Barcelona.

