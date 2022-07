Així pots pelar un ou dur sense (gairebé) tocar-lo

és d'aquells aliments que es pot cuinar de mil maneres. Com a truita, ferrat, escaldat o. Aquesta darrera, però, comporta haver-lo dei és una de les tasques mési lentes de la cuina. Es trenca la closca a miquetes, s'enganxa a la clara compactada de l'ou i se'n malgasta una bona part.Això no obstant, hi ha unque serveix per pelar un ou dur en qüestió de segons sense (gairebé) tocar-lo. I només es necessita aigua freda i una carmanyola amb tapa. T'ho expliquem amb quatre passos. Primer, mentre l'ou s'està coent, prepara la. Un cop tret l'ou de l'olla,dins de la carmanyola i tapa-la.-ho, que l'ou es mogui i copegi els costats de la carmanyola. Finalment, treu la tapa, agafa l'ou amb les dues mans iÉs fàcil i molt senzill. N'hi ha dos més, una mica més laboriosos, que també et poden servir. Són, en primer lloc, el: un cop cuit, has de generar una esquerda a la closca de l'ou i introduir-hi una cullera. Lentament, has de girar la cullera per sota de la closca i aconseguiràs que aquesta surti en poques peces.D'altra banda, hi ha el. És el més comú i freqüent, ja que no requereix de cap objecte i consisteix a fer girar l'ou dur per sobre d'una superfície plana per esquerdar per tot arreu la closca. Un cop fetes totes les esquerdes, s'ha de desenganxar tots els trossets de closca de la clara blanca de l'ou. El problema, però, pot ser que estigui massa enganxat i costi de separar-ho.

