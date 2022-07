Un ramat de vaques ataca un grup de soldats a la platja de Cadis

Unun grup deespanyols que feien maniobres en unaL'atac va comportar que els militars haguessin d'abandonar les maniobres i fugir ràpidament davantde les vaques que, com és habitual, estaven pasturant per la zona.En un vídeo publicat a TikTok per l'usuari @levantedelsur es pot comprovar com els militars es van veure obligats adavant la reacció dels animals. Un dels soldats, fins i tot, vade les vaques, però ràpidament va fer marxa enrere per recuperar-la.Sortosament, no s'ha hagut de lamenta, tot i l'agressivitat mostrada per les vaques. És habitual veure aquests animals passejant pels prats propers a les platges, així com a la mateixa platja, a la zona de Cadis, però normalment no ataquen ni es mostren agressius quan hi ha persones a la vora. Es tracta d'unque va activar les vaques en veure els soldats movent-se durant les maniobres.

