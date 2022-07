La pedregada afecta la vinya a la Terra Alta: pot provocar pèrdues de fins al 80%

i laque va caure este dimecres a la tarda a laha afectat fins adea la zona entre. Els danys als ceps poden suposar pèrdues de producció d'entre el 30% i el 80% de raïm depenent de la finca. La vinya ja estava molt despampada –se li treu fulla per afavorir la maduració d'estiu del fruit- i alguns camps s'han vist molt perjudicat. Caldrà veure si els ceps "cicatritzen" i si les acumulacions d'aigua als camps no porten problemes de míldiu. La zona ja va patir greus pèrdues en les fortes tempestes del setembre passat, quan la pedregada també va afectar les vinyes en plena campanya de verema. Els danys s'acabaran de quantificar els pròxims dies.Com ha apuntat ela la, la zona més afectada és entre el municipi de Caseres i Batea fins al riu Algars, on comença el terme municipal de Maella (Casp-Baix Aragó). La primera estimació és que la pedregada ha afectat unes tres mil hectàrees sobretot de vinya. "Depèn com estigui plantada ha afectat d'una manera o d'una altra", ha apuntat. Però el 90% de les vinyes ja havia retirat les pampes i ha estat un mal moment perquè li caigui a sobre una pedregada que Paladella ha descrit com "un huracà"."Molt mal. La meitat del raïm està xafat i aquests grans s'assecaran i la resta se suposa que podran veremar, però veurem perquè la planta està molt matxucada. No ho sabem i si tenim problemes de míldiu, no ho podrem tractar", ha advertit Paladella. En alguns punts van caure fins a 80 litres en menys de mitja hora. "L'aigua no drenarà, almenys durant un parell de dies i no sabem què pot passar", ha insistit.Les tronades són habituals a la zona, però aquestes pedregades intenses passaven cada molt. "Portem tres anys seguits i no sé si és canvi climàtic o què és, però no és massa normal. Batea no era molt perjudicada amb la pedra i ara cada any quan no és una cosa és una altra", ha assenyalat el responsable del sindicat agrari. Els pagesos continuen quantificant els danys, també als camins i bancals i en algunes explotacions d'olivera intensiva, on ha fet caure bona part de les olives a terra. Encara hi ha finques on no s'ha pogut accedir. També al municipi dela tempesta va tombar alguns arbres i es van patir algunes inundacions en baixos d'habitatges i algun edifici municipal.

