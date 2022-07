Els Mossos detenen el regidor de la CUP a Reus Edgar Fernández

, en el marc de la "macrocausa repressiva" contra més de 30 independentistes a la capital del Baix Camp. La detenció s’ha produït per part dels Mossos d’Esquadra a casa seva, quan tornava de l’ajuntament, tot just aquest dijous (quan fa 15 dies que es va fer públic l'arxivament de la primera de les cinc peces judicials) del cas. Fernández, però mai s'hi ha presentat . De fet, el febrer de 2021 ja va ser detingut (després el van deixar anar) precisament per haver plantat el jutge que investigava les propostes derivades de la sentència del judici de l'1-O.L’orde de detenció ha estat emesa pel Jutjat d’Instrucció 4 de Reus "fruit d’una causa en què la Generalitat està personada com acusació particular", han recordat fonts del grup municipal de la CUP. Leses remunten a la tardor de l’any 2019, en el marc de les mobilitzacions contra lesi les detencions durantAlerta Solidària (l'organització "antirepressiva" de l'Esquerra Independentista) i els Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus han denunciat "de forma reiterada l’evident i premeditat muntatge policial, així com l’ús de fitxers policials il·legals" contra alguns dels independentistes de la ciutat, ja que "una de les investigades, malgrat havia militat a Reus, feia mesos que no hi residia", segons han assenyalat els cupaires en un comunicat.Tot plegat, han subratllat, és "un relat perfecte i de continuïtat, que mitjançant els atestats policials ha fet que més de 30 persones es vegin perseguides des de fa més de tres anys".Aquest migdia s'ha convocat una concentració als Jutjats de Reus.

