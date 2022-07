La CUP exigeix a Borràs que la defensa de Lluís Puig no sigui «simbòlica» com la de Juvillà

La CUP tem que la defensa del vot delegat de l'exconseller exiliatacabi com el cas, que malgrat tota la gesticulació i les proclames verbals, va acabar perdent l'acta de diputat. És per això que els anticapitalistes han enviat una carta a la militància en la qual no només revelen que la proposta d'actuació inicial de Junts "no anava més enllà d'una" i suposavadel vot anul·lar pel Tribual Constitucional, sinó que reclamen a la presidentaque arribi fins al final perquè el vot de Puig. Fonts de la presidència de la cambra responen que està "determinada" a fer-ho i assumir-ne les conseqüències.La mesa té previst reunir-se al final del ple que està en marxa per abordar, precisament, com es va més enllà de la comptabilització verbal que ha fet Borràs del vot delegat i es fa constar de forma oficial. "en cap cas queamb les declaracions i missatges, com ja va passar amb el cas de Pau Juvillà", asseguren en la missiva. Recorden que aleshores Borràs "deia públicament que defensaria el seu escó i aniria fins al final" i que "no només no complia, sinó que va acabar responsabilitzant els funcionaris" de no haver-ho executat. La CUP reivindica que la mesa ha d'assumirque comporti la "materialització" que suposa el compromís de mantenir el vot delegat de Puig.De fet, aquesta és la proposta que asseguren que van posar sobre la taula quan van veure que la proposta inicial de Junts, com va explicar NacióDigital , només permetia defensar simbòlicament el vot perquè topava amb lesderivades de l'execució dels tràmits, en mans dels funcionaris. Justament per això, la majoria independentista de la mesa es va comprometre a mantenir la delegació del vot i a traslladar al departament de Comunicació que seria comptabilitzat per la presidenta de la cambra. Amb tot, va quedar pendent la segona part, la de com fer efectiu el vot de forma oficial. Els lletrats van advertir que la mesa assumeix amb tot aquest procediment que pot recaure sobre els seus membres els delictes de desobediència i usurpació de funcions, que pot comportar penes d'entre un i tres anys de presó.Davant la reclamació de la CUP, fonts de la presidència del Parlament asseguren que Borràs téper defensar el vot delegat de Lluís Puig "fins a les últimes conseqüències" i que està disposada a assumir "totes les responsabilitats polítiques i jurídiques". A més, contradiuen la CUP i asseguren que va ser la mateixa presidenta la que va sol·licitar al lletrat major com es podia defensar el vot de l'exconseller sense implicar els treballadors de la cambra. "El posicionament és nítid des del primer minut, no hi ha discussió", asseguren. Així doncs, l'equip de Borràs preveu que a la reunió de la mesa d'aquesta tarda l'òrgan assumeixi tota la responsabilitat per publicar el sufragi del diputat de Puig perquè consti oficialment.A la carta enviada a la militància, els anticapitalistes també sostenen que plantar cara a la repressió no es pot fer "amb tacticisme i partidisme de curt termini", sinó amb propostes polítiques que reivindiquen que han de ser "el més sòlides possibles" per no normalitzar-la. "que generen desafecció, frustració i desmobilització", afirmen.

