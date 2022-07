Anunci sorpresa de Rigoberta Bandini: «Em retiro, no puc més»

Rigocomunicado🌪: En otoño voy a sacar una cosa redonda que contendrá cancioncillas antiguas y nuevas. La semana q viene anunciaré los últimos conciertos del año, q pondrán fin a una primera etapa :) Después me iré a vivir debajo de un cocotero para crear más canciones🌪oskiero! pic.twitter.com/WEubg2cBkk — Rigoberta Bandini (@rigobandini) July 7, 2022

"He d'explicar una cosa importantíssima: a la tardor faré el final de la gira, i". Així de contundent va seral programa La Resistencia. En plena entrevista, la cantant va sorprendre tothom, inclòs el presentador: "Com que et retires?", va exclamar automàticament."Em retiro una estona llarga", va precisar Bandini, de 32 anys, que va continuar amb les explicacions: "". Sobre els motius, la catalana va ser clara: "Estic una mica fins al cony de les coses, ja no puc més", va sentenciar.Sobre el futur, Bandini posa el focus en la gira de la tardor, que tindrài de cara al 2023 pensa en com crear nova música: "Me n'aniré a viure a sota d'un cocoter per crear més cançons", ha assegurat en un tuit.

