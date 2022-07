La Guàrdia Civil intervé a Barcelona 20 tones de taronges contaminades amb productes prohibits

Laha intervingut a Barcelonaamba la Unió Europea (UE). L'operació ha culminat amb 7 persones i 5 empreses investigades per un presumpte delicte contra la salut pública, falsedat documental i pertinença a grup criminal.Els cítrics – procedents d’Egipte – contenien. Les taronges es van adquirir a la capital catalana per part del líder d’una organització delictiva. Els investigats havien creat factures i documents de compravenda, tot plegat de forma fictícia, per convèncer les autoritats que els productesArran de les investigacions realitzades, els agents van practicarubicades Barcelona, Castelló, València, Alacant i Múrcia. En el marc de l’Estat, el cos va intervenir un total de 23 tones de productes fitosanitaris perjudicials per el medi ambient i la salut pública, amb una desena de persones detingudes.Tot plegat va permetre realitzar. Així, es va detectar la presumpta comissió de 21 infraccions penals, entre les quals destaquen delictes de falsedat documental, delictes relatius al mercat i els consumidors, delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Addicionalment s'han detectat 480 infraccions administratives.

