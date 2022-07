La Comissió Europea investiga Glovo per la formació d'un presumpte càrtel

La Comissió Europea investigai la companyia propietària,per una possible infracció de l'article del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que prohibeix els càrtels i les pràctiques comercials restrictives.van inspeccionar les instal·lacions del gegant alemany a Berlín i de l'empresa catalana a Barcelona, segons va avançar Reuters.Els oficials europeus anaven acompanyats dels seus homòlegs de les autoritats nacionals de competència competents. La investigació es refereix a "un suposat acord o pràctica concertada per", segons va indicar la Comissió en un comunicat. No hi ha cap termini legal per completar les investigacions, que dependran de la complexitat del cas.Un cop coneguda la investigació,en matèria de competència establerts a la legislació vigent" i va afirmar que estan cooperant "activament" amb les autoritats. De la mateixa manera, l'empresa codirigida per Oscar Pierre i Sacha Michaud, recorda que "la investigació inicial no determina el resultat".De la mateixa manera, Delivery Hero va apuntar "està completament compromès" a col·laborar amb el regulador europeu i va afegir que la investigació "que hi ha hagut una infracció de la llei de competència i tampoc determina el resultat".Delivery Hero va prendre control oficialment deaquesta setmana, després que la junta d'accionistes aprovés la transacció anunciada a principis d'any. El gegant del repartiment alemany va acordar amb Glovo l'operació valorada en 2.300 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor