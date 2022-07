Lluís Puig assegura que no renunciarà «mai» a l'escó de diputat al Parlament

, diputat de, ha assegurat que la resposta dels independentistes al ple del Parlament pel seu vot delegat després que el(TC) l'hagi tombat només serà "simbòlica" si finalment l'acta de la sessió no acaba comptabilitzant el seu vot. "Serà unsi l'acta no recull el vot, però si queda recollit després de simbòlic no en té res; l'acta signada és un document que certifica el que s'ha dit i fet", ha remarcat en una entrevista El Matí de Catalunya Ràdio. D'altra banda, Puig ha subratllat que. "Algun dia em poden retirar l'escó per una sentència judicial, però jo renunciar-hi, mai", ha garantit.Aquest dimecres, la mesa del Parlament va estar reunida durant diverses hores per abordar com mantenir la delegació del vot de Puig . Finalment es va optar per no mostrar el seu vot a la pantalla , per no implicar funcionaris, i es va decidir acordar més endavant quina és la millor manera per assumir la redacció de l'acta, per tal que allà hi consti el vot de Puig. El diputat de Junts a l'exili ha insistit que si el vot queda reflectit al plafó del Parlament o si és Borràs que el compta verbalment "no té molta o poca importància", sinó que allò important ésEl diputat ha dit que de moment està "content" que els tres grups independentistes estiguessin d'acord en la decisió de la Mesa. Puig també ha dit que confia que Junts,i la"n'hagin après" del cas de l'exdiputat anticapitalista, a qui se li va acabar retirant l'acta.

