Vaga per començar el nou curs: els sindicats anuncien un setembre ple de protestes

Educació demana un inici de curs "el més normal possible"

El, marcat per l'avançament del calendari lectiu, començarà com ha acabat l'actual, amba escoles i instituts. Els sindicats han anunciati més. Hi haurà aturades el, a més d'accions reivindicatives el, data en què han de començar les classes a l'educació infantil i primària. Els representants de tots els estaments sindicals, que també han animat laa fer assemblees i tancar-se als centres entre el 12 i el 23 de setembre, han complert així l'amenaça de noves aturades que ja havien advertit que farien en el tram final del curs.Les protestes d'aquest setembre reprendran les vagues que ja han condicionat el curs escolar tancat el mes passat. En l'exercici 2021-22 es van viure fins a nou jornades d'aturades , la pràctica totalitat vinculades aentre els sindicats i el Departament d'Educació, per bé que també n'hi va haver en defensa del, arran de la sentència delElentre els sindicats i Educació va tenir com a detonant l'anunci per part del Govern de l'al 5 de setembre -a educació infantil i primària- i al 7 de setembre en el cas de l'educació secundària. El conseller, emparat pel president de la Generalitat,, ja va advertir que la mesura s'aplicaria malgrat el clima de bel·ligerància. Des d'aquell, les negociacions no han progressat. Les vagues del setembre que ve ho certifiquen.En l'argumentació dels motius de les noves mobilitzacions,-representant d', el sindicat majoritari- ha detallat que ni el president de la Generalitat ni el conjunt del Govern han volgut "", per bé que ha instat Educació a negociar durant el mes de juliol per aconseguir un inici de curs amb normalitat.El conjunt dels representants sindicals -- han lamentat la falta de concrecions de la conselleria en relació als recursos del nou curs i els aspectes organitzacions de l'avançament del calendari lectiu, fets que han considerat una actitud de "menyspreu" als docents.Després de conèixer les mesures anunciades pels sindicats, el Departament d'Educació ha instat els representants de la comunitat educativa a tornar a lai permetre un inici de curs "el més normal possible". Així s'ha expressat la secretària general de la conselleria,, que ha subratllat la importància d'encetar l'activitat al setembre sense protestes després de dos cursos marcats per la pandèmia. "", ha apuntat Gomà.Educació recorda als sindicats que, a partir del setembre, es posaran en pràctica tres mesures de "transformació": la, lai el, amb el conseqüent "acompanyament econòmic per evitar segregació". "", ha afegit Gomà, que ha mantingut l'oferta deper aquest curs a primària i, en el següent, a secundària. Els sindicats reclamaven que la reducció s'apliqués de cop en tots els cicles educatius.

