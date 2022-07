La jutge admet la querella de Van den Eynde pel «Catalangate» i el cita a declarar el 18 de juliol

Elde Barcelona ha admès a tràmit la querella de l'advocatcontra l', desenvolupadora i comercialitzadora de Pegasus, per l'escàndol del. Es tracta de la primera querella contra la companyia israeliana que s'admet a tràmit a Catalunya, i la jutgessa ja ha acordat iniciar diligències. Per això, ha citat a declarar Van den Eynde el proper. "És la primera vegada que un jutjat pren una decisió dirigida a investigar els fets de manera eficaç", ha dit l'advocat.La jutgessa ha admès a tràmit la querella per la "creació i posada a disposició de tercers del programa", així com per totes aquelles "accions i omissions" de l'empresa que podrien ser susceptibles de "contribuir voluntàriament i conscient a la verificació de la infecció, accés i extracció d'informació" dels dispositius de Van den Eynde. L'advocat ha dit que la resolució admet que s'ha d'aclarir el paper que fa NSO, que encara es manté "a l'ombra" i funciona de manera opaca.D'altra banda, el, que té sobre la taula la querella dels dirigents d'ERC, ha remès la causa al jutjat 32 de Barcelona -que pilota la causa per l'espionatge a Roger Torrent i Ernest Maragall, tot i que s'ha arxivat provisionalment-. La petició d'ERC, que avala la Fiscalia, és que totes dues causes s'agrupin en aquest jutjat, cosa que fins ara no s'ha aconseguit en els casos de la CUP, Òmnium i l'ANC pel poc interès del jutge titular del jutjat 32.La jutgessa, però, argumenta que es compleixen els requisits de connexitat entre totes les causes, perquè el fet objecte de delicte "és el mateix" i les víctimes estan "vinculades entre elles per afinitat ideològic i per pertànyer al mateix grup polític". També insinua que, tot i que es desconeixen els autors de l'espionatge, "tot apunta que són les mateixes persones". "Aquest posicionament avala la tesi defensada per, que planteja la hipòtesi d'una operació d'espionatge massiu de clara orientació política amb indicis d'actuació d'agencies governamentals", ha dit Van den Eynde.

