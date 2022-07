27 anys de presó per a un home que va matar la seva parella davant del fill

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat totalment la condemna a gairebéa cops a l'Hospitalet de Llobregat l'agost del 2019. El tribunal confirma la sentència i el veredicte del jurat popular de l'Audiència de Barcelona i el condemna per, maltractament habitual a la llar i trencament de mesura cautelar, ja que l'home no es podia acostar a la víctima per ordre judicial. La dona va morir víctima deL'home també ha perdut la pàtria potestat respecte el fill que tenia en comú amb la dona, que tenia 21 anys en el moment dels fets.L'acusat i la víctima, on havien nascut, i va continuar a l'estat, tot i que ell no tenia permís de residència. Convivien almenys des del 2017 i tenienVivien a l'Hospitalet des que la dona va arribar a l'estat el 2018. Des de l'inici de la relació, l'acusat va mostrar un caràcter "summament dominant, gelós, possessiu, violent i agressiu" i "sotmetia la víctima a un tracte degradant i humiliant, ambi un absolut menyspreu a la seva condició de dona". Eren habituals les discussions i baralles.De totes les agressions patides,la del 28 d'agost del 2018, que van obrir un procés penal. També va denunciar els fets ocorreguts el 29 de juny del 2019, que va obrir un altre procediment al jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet. Tres dies després el jutjat va prohibir a l'acusat comunicar-se amb la víctima i que s'acostés a menys de 1.000 metres del seu domicili, lloc de treball o allà on estigués la dona.Malgrat això, la nit del 31 de juliol va anar al pis de la víctima, on va estar-hi juntament amb la dona i el seu fill en comú. L'endemà van estar tot el dia junts, van anar a dinar a casa d'uns amics i van tornar a casa seva cap a les 9 del vespre. Fins a les 2.30 de la matinada, l'acusat i la víctima van estar al menjador de casaAl pis, hi havia una habitació llogada des de mitjans de juliol a dues dones recentment arribades del Perú. Cap a les 2.30 les dues dones van tornar a casa a dormir i van veure la parella amb el seu fill al sofà,Quan una de les dones es va llevar entre les 7 i les 8 per anar a treballar ja no va veure la parella al menjador.Per això, es va concloure que entre les 2.30 i les 10 del matí d'aquell 2 d'agost l'home, a dins l'habitació iva colpejar la víctima amb extrema violència i força per tot el cos amb cops de puny i puntades de peu, li va causar nombrosos hematomes i ferides al cap, tòrax, abdomen i extremitats. L'agressió li va provocar. Hores després la dona va patir un xoc hipovolèmic que li va provocar la mort cap a les 22.50 hores del mateix 2 d'agost. Tres dies després l'home va anar al despatx del seu advocat per entregar-se als Mossos.Per tot això, i considerant que l'home no anava ebri i que es va aprofitar de la sorpresa i la superioritat física respecte la víctima, l'Audiència el va condemnar per assassinat amb traïdoria i acarnissament, violència habitual en l'àmbit familiar i trencament de mesura cautelar, adeu anys de llibertat vigilada i nou anys d'allunyament respecte el seu fill, a més deL'acusaten considerar que no se li havien d'aplicar les agreujants de traïdoria i acarnissament ni de gènere, ni tampoc condemnar-lo per maltractament habitual, i en canvi se li havia d'aplicar l'atenuant de confessió i d'intoxicació etílica. Per això,o, com a màxim, una pena d'onze anys i mig de presó per homicidi amb l'agreujant de parentiu i trencament de mesura cautelar o 15 anys per assassinat amb acarnissament però sense traïdoria. El TSJC no aprecia cap defecte en el veredicte inculpatori del jurat popular ni la condemna de la magistrada presidenta i confirma la sentència totalment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor