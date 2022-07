L'emblemàtica escultura de l'euro de Frankfurt, en venda perquè costa massa de mantenir

està de capa caiguda. Un dels monuments emblemàtics de la moneda europea, el monument gegant de, està en venda, segons explica el portal 3/24. La raó, és massa car de mantenir.L’obra és de l'artistai es va ubicar a la plaça Willy-Brandt de la localitat germana, a finals de 2011. El propietari és un comitè sense ànim de lucre.L’escultura ha patit diversosdurant els últims anys i aquest comitè ha hagut de fer front a les reparacions. També s’ha malmès en alguns actes de protesta. El comitè ha intentat buscar finançament públic, però no se n’ha sortit.A hores d’ara, elno ha fet cap pas per rescatar-la i, per tant, es posarà a la venda. El BCE ha destinat 15.000 euros anuals a l'estàtua.L’obra té 14 metres d'alçada, pesa 50 tones i de nit s'il·lumina. Ha estat uni se n’han fet milers de fotografies.

