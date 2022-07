​Busquen un home que hauria desaparegut al mar a Blanes

Els equips d'emergència han estat buscant aquest dimecres a la tarda un home que hauria desaparegut al mar quan es banyava a, cap a la zona dels càmpings. Fonts municipals han explicat que dues persones han donat l'alerta en veure com l'individu s'ofegava.En l'operatiu hi han actuat, entre d'altres. També ha actuat un helicòpter, que ha sobrevolat la zona.Laha estat infructuosa i s'ha suspès quan ha arribat la nit. Tampoc s'ha trobat pertinences personals a la sorra que poguessin fer pensar en la desaparició d'algú.Davant d'aquests fets i de la circumstància que no s'ha denunciat cap desaparició, Bombers i Mossos decidiran al matí si reprenen la recerca.

