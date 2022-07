Les baixes automàtiques per Covid s'allargaran almenys fins a finals d'agost

🔴 ÚLTIMA HORA! Josep M. Argimon: "Aquest matí, s'han demanant 2.263 baixes automàtiques, no són moltes més que les habituals. De moment, es podran demanar durant juliol i agost, i només una vegada per pacient".#ElsMatinsTV3

Arribant al pic

ha explicat em una entrevista a Els matins de TV3 que el sistema pel qual s’atorgaseguirà funcionant durant els mesos de juliol i agost. Després de la fi de estiu, es valorarà la situació.Argimon també ha dit que la baixa automàtica només es podrà fer servirDes que s’ha posat en marxa el sistema, aquest dijous al matí, s’han donat 2.263 baixes automàtiques, “no moltes més que les habituals”, segons el conseller.Recordem que la baixa automàtica es pot sol·licitar a través de l'aplicació de La Meva Salut i. La durada general és de cinc dies, sempre que no canviï la situació del malalt.La mesura es farà servir mentre, com ara, ha argumentat Argimon. “Tenim 2.000 sanitaris de baixa i és període de vacances. El mecanisme estarà actiu durant els mesos de juliol i agost”, ha insistit.El conseller ha defensat que és tracta d’una “, de confiança entre un pacient i un professional, diferent a la que es va fer al Nadal”. Argimon ha posat d’ exemple una persona que té un 38,5 de febre i no va a treballar. “No estem fent coses gaire diferents del que fèiem fa dos o tres anys”, ha apuntat.Sobre les reclamacions alper poder tenir més professionals, ha lamentat que el govern espanyol no està legislant sobre això que pot fer i, en canvi sí sobre aspectes que són competència de les comunitats. Argimon ha lamentat que "costarà" fer entendre al govern espanyol la necessitat de modificar la legislació i precisament ell ha defensat que cal una mirada legislativa i de canvi a mig i llarg termini, a banda d'un pla de xoc i més recursos.Pel que fa a la situació de la, ha afirmat que s'estaria arribant al pic i preveu que es pugui començar a baixar en casos a partir de la tercera setmana de juliol. Això seguint el paràmetre observat a Portugal, que va patir l'onada abans, i que, en arribar al pic, va estar unes dues setmanes en fase d'estabilització.El conseller ha dit que encara se'n sap molt poc sobre la nova subvariant trobada a l'Índia. També ha insistit en la necessitat d'avançar laper als més vulnerables.D'altra banda, ha acusat que es vulgui fer "un" sobre la compra de mascaretes i altre material de protecció de la pandèmia i ha defensat la gestió que se'n va fer. "No hi ha Madrid", ha insistit.Per últim, ha afirmat que voldria reduir laal 4% i no quedar-se en el 8% mínim marcat legalment.

