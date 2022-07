Òmnium activa una ofensiva judicial contra el Ministeri de l'Interior per les infiltracions a l'independentisme

Infiltrats a Jovent Republicà i el SEPC

ha presentat aquest dimecres la sevaper frenar les infiltracions de policies en. L'entitat ha anunciat que portarà el cas als tribunals i arribarà si és necessari fins als tribunals europeus després que aquestes darreres setmanes hagi transcendit la infiltració dels cossos policials espanyols a organitzacions juvenils independentistes, como el(SEPC). L'acte ha comptat amb la participació de representants d'una quinzena d'organitzacions, entre les quals les dues organitzacions afectades per la infiltració, però també d'altres comEl primer pas que ha activat Òmnium és fer una el ministre de l'Interior,, que tindrà deu dies per respondre i justificar per què i sota quina empara s'ha justificat les infiltracions a l'independentisme. Després d'aquest termini, el cas es pot portar a l'per la via del contenciós-administratiu. El cas arriba, després, ali al, i quan s'acaba la via interna és quan es pot portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L'entitat considera que en aquests casos d'infiltracions s'han vulnerat drets fonamentals, com el de la intimitat i el d'associació, tal com ha detallat la vicepresidenta d'Òmnium i advocada,El president d'Òmnium,ha desenvolupat el nou front davant dels darrers "escàndols" d'agents de la Policia Nacional infiltrats en organitzacions juvenils. Òmnium activa aquesta ofensiva pel que suposa una vulneració del dret a la intimitat i el dret d'associació per part del Ministeri de l'Interior. Aquest front vol "aturar d'una vegada per totes" el joc brut de l'Estat i, així, que els responsables "donin la cara" i justifiquin les raons i els requeriments judicials per infiltrar-se "de manera il·legal" en organitzacions juvenils democràtiques. Antich ha assegurat que aquestes actuacions suposen vulneracions de drets fonamentals peri al marge de l'estat de dret. "Forma part de la causa general contra l'independentisme", ha assegurat.En aquest sentit, ha remarcat que les infiltracions no tenen cap cobertura legal i que les organitzacions independentistes afectades "no tenen cap relació amb activitats delictives". "a les nostres mans perquè es depurin responsabilitats i demanarem explicacions al Ministeri de l'Interior", ha dit. Òmnium, ha detallat el seu president, "arribarà fins on calgui" i ha assenyalat el ministre de l'Interior, que ja acumula diverses condemnes a Europa per violació de drets humans. "Acompanyarem les organitzacions juvenils fins a condemnar l'Estat", ha reblat Antich. "Davant la més que previsible manca d'explicacions, portarem el cas als tribunals i arribarem si cal al Tribunal Europeu de Drets Humans", ha dit, i ha definit les infiltracions com una estratègia d'Estat.En els darreres setmanes ha transcendit la infiltració de policies espanyols en el moviment independentista. La Directa va revelar que agent de la Policia Nacional va formar part durant dos anys del SEPC , participant en assemblees i fins i tot fent accions de protesta amb membres del sindicat, fins que va ser descobert. També s'han acreditat infiltracions en organitzacions de defensa del dret a l'habitatge. En aquest cas, el fals activista va poder fer tota mena tràmits legals i administratius, de maner que gaudia d'per part de la Policia o el Ministeri de l'Interior per poder-ho fer. La infiltració va acabar el maig i ara ningú no sap on és el policia en qüestió.En la mateixa línia, fa poques setmanes diversos mitjans van detallar l'intent per part de la Policia de captar un jove per fer de confident dins de Jovent Republicà . Agents del departament de Seguretat Nacional espanyol van contactar ambperquè tornés a militar a les joventuts d'ERC i els passés informació de la organització i també del col·lectiu Batec. El noi va posar-se en contacte amb periodistes per explicar-los el fet i, arribat un cert punt, els dos agents de Seguretat Nacional que s'havien posat en contacte amb Pérez -que es van presentar com a Alfredo i Juan- van desaparèixer.

