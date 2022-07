Barcelona farà 56 obres a l'estiu: aquestes són les més destacades

La superilla de l’Eixample i la seva nova circulació

Acció ferroviària

Més carril bici

Tall a Via Laietana

Espai Barça

L’Ajuntament deha presentat aquest dimecres les obres que farà aquest estiu: serani tindran un cost, segons ha estimat el consistori, deSegons el mateix ajuntament, les obres se centraran en la implantació dels eixos verds de la superilla de l’Eixample (carrers Girona, Comte Borrell, Consell de Cent i Rocafort), millores en la línia del metro (L3, L5) i l’augment de carrils bici., ha afirmat aquest dimecres el gerent d’Infraestructures i Mobilitat de la ciutat, Manuel Valdés. en roda de premsa. Valdés ha afegit que sempre s’aprofita l’estiu, quan hi ha menys gent a la ciutat, per accelerar les obres, ja que suposa menys afectació per a la ciutadania. Valdés també ha recordat quepel que fa a les obres, com aquells en què s’ha afectat els accessos de la ciutat, com la zona de Glòries o de l’Avinguda Meridiana.Les obres de major envergadura i afectació seran les de l’inici de les obres deés a dir, la transformació dels carrers Girona, Comte Borrell, Consell de Cent i Rocafort en eixos verds.Aquestes obres començaran aquest mes de juliol però encara no tenen una data d’inici concreta perquè falta que passin peli aquest assigni una data d’inici dels treballs. L’afectació a la circulació d’aquestes obres, com ja es va avançar fa una setmana, serà la reducció a un carril de tots els carrers afectats.“Això implicarà un període d’ajustament, deha reconegut Valdés, que ha tornat a insistir que en cap moment de les obres quedarà la circulació tallada del tot, i que sempre s’hi podrà circular per accedir a comerços, guals i zones de càrrega i descàrrega.Aquest estiu també es faran diverses intervencions a nivell ferroviari que, segons l’ajuntament, incrementaran tant la qualitat com el nivell de servei del transport públic. S’actuarà a la xarxa de metro, a la dede la Generalitat, la de Rodalies i a la del tramvia.una afectació destacada és la que ja s’ha iniciat a laentre la Sagrera i el Carmel per fer obres de renovació de via i de balast, travesses i fixacions. Fins al 31 de juliol hi haurà afectacions al tram Sagrera-Horta, i de l’1 al 31 d’agost al tram Sagrera-Carmel. A banda, a partir de l’agost es durà a terme un tall de servei de metro de laper realitzar actuacions sobre elements afectats per l’amiant. Això comportarà que l’estació de Drassanes estigui inoperativa entre l’1 i el 17 d’agost, amb servei parcial de Zona Universitària a Paral·lel i de Liceu a Trinitat Nova.Pel que fa a, es faran obres per posar en funcionament la nova estació de Sant Andreu i col·locar les vies de la línia Barcelona-Granollers en la seva situació definitiva dins de l’estació de La Sagrera i de Sant Andreu. En paral·lel, i durant tot l’estiu, continuaran les obres deli les de l’estació de Sarrià per a la L9 del metro. “Fa goig veure un estiu amb tantes obres a la línia ferroviària. És un exemple del compromís per intentar augmentar la capacitat de trasllat de persones en tren com a alternativa a l’ús del vehicle privat”, ha comentat Valdés.Els mesos de juliol i agost s’aprofitaran per avançar i acabar l’execució delsque ja s’han iniciat al carrer de Sants i al carrer Manso i, en paral·lel, es continuarà amb els treballs del de Sant Andreu Sud. A més, els primers dies del mes de juliol ja s’ha implantat un nou eal carrer Ferran.Durant els mesos de juliol, agost i setembre s’aprofitarà per donar un impuls important a obres ja iniciades, com les de laon es treballarà entre plaça Urquinaona i el carrer Joaquim Pou i al carrer de les Jonqueres. De fet, aquests treballs implicaran unen els dos sentits el dia 7 d’agost, segons ha precisat la cap del departament de coordinació d’obres públiques, Carolina Puig.Una altra actuació destacada d’aquest estiu és l’inici de les obres deque consistiran en la urbanització del carrer Menéndez Pelayo, adaptacions a la rotonda de l’Avinguda Joan XXIII-Menéndez Pelayo, la connexió del carril bici existent a Avinguda Joan XXIII amb la Plaça Pius XII i la finalització d’una franja enjardinada al costat de la Masia. Tot plegat implicarà elde la zona.

