La Generalitat veda per primer cop a tota la costa catalana la pesca del pop roquer

Quatre anys analitzant la pesca del pop roquer

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible delha aprovat establir un període dedeper aldelamb. És la primera vegada que la mesura es durà a terme més enllà de les zones de la costa que disposen de plans de gestió de la pesca del pop roquer, la costa central i de les, elaborats pels seus respectius comitès de cogestió. A Catalunya, la captura del pop roquer amb arts de trampa anomenats cadups, o catúfols, en aigües interiors i la marisquera relativa a la captura del pop roquer (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) està regulada des del 2019.Així mateix, l’ampliació de la veda a tot Catalunya també és fruit de la reunió, el passat mes d’abril, entre elsde les zones del litoral no adscrites a cap comitè de cogestió i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, que van acordar la localització dels períodes de veda i les seves condicions per a la resta d’embarcacions del litoral català que disposen de permís especial per al marisqueig de pop roquer amb cadups i nanses.L’altra característica principal d'aquesta veda és el fet que ha estat tota ella situada dins del ventall de mesos en què les femelles de pop roquer es troben en la, i això ha de permetre que puguin fixar els ous i garantir, així, la sostenibilitat pesquera amb vista a les properes campanyes.Han estat necessaris quatre anys de seguiments biològics de la pesquera del pop roquer perquèhagi pogut determinar amb el rigor científic requerit el període més adient per a cada zona, que oscil·la entre els mesos de maig i octubre.Lava establir unes línies marc per a l’extracció del pop roquer en la totalitat del litoral català, amb la previsió que de cara al futur es constituïssin comitès de cogestió en aquelles zones on aquesta modalitat marisquera tingui un pes significatiu i requereixi una gestió local i adaptativa.Aquests comitès tenen com a principal objectiu l’elaboració de plans de gestió específics per a les diferents característiques dels caladors de pop roquer. Així, en data 16 de gener de 2019 es va constituir el Comitè de Cogestió del pop roquer del litoral central capturat amb cadups i nanses, i eles va constituir eldel, el de lesComplementant la protecció sobre l’espècie del pop roquer, la setmana passada es va publicar l’ordre per la qual s’estableixen determinades mesures de gestió de la pesca professional i recreativa en l’àmbit marí del. En aquesta ordre, amb l’interès d’establir un esglaó més de protecció dins les aigües del parc natural, la veda del pop roquer ha estat ampliada un tercer mes, i ara queda prohibida la seva pesca tant a pescadors professionals com recreatius, durant els mesos de juliol, agost i setembre. La coincidència del període biològicament recomanat per facilitar la reproducció de l’espècie amb els mesos estivals de major afluència turística al parc és un complement més a l’efectivitat esperada d’aquestes disposicions de protecció.

