Interior actuarà contra l'agressió a la xarxa al fill malalt de Ballart

Tot el suport @jordi_ballart. Aquesta intolerable incitació a la violència i a l'odi no quedarà impune. No donarem cap espai per aquests tipus de delictes tan deplorables. https://t.co/ReM5pbBcqo — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) July 6, 2022

El, Joan Ignasi Elena, ha donat suport a l'que ha denunciat un comentaria les xarxes socials. L'alcalde, que s'ocupa de respondre els ciutadans que l'interpel·len a través de la xarxa, s'ha trobat a Instagram amb un comentari molt desafortunat d'un perfil que qüestiona siDavant d'aquesta incitació a l'odi i a la violència, Ballart ha fet públic el comentari que ha qualificat de "" i ha admès que "em podeu criticar tot el que vulgueu però això no". "No em puc creure com una ment humana és capaç d'una cosa així".​Un dels tres fills de l'alcalde ja fa gairebé un any que pateix unauna malaltia agressiva que ha obligat el batlle a absentar-se en diverses ocasions per tenir cura del menor.Per la seva banda, des del Departament d'Interior han expressat que "aquesta intolerable. Ja són diverses també les persones i veïns de la ciutat que han mostrat el seu suport a l'alcalde amb comentaris i piulades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor