Puigneró reclama per carta a Google que tots els serveis incloguin el català

El vicepresidentha fet arribar una carta a, directora general de Google a Espanya, per tal que l'empresa nord-americana inclogui el català en tots i cadascun dels serveis que ofereix. En concret, Puigneró assenyala la necessitat que la llengua del país sigui inclosa en l'eina, que torna a estar disponible des d'aquest dimecres. "Hauria de tenir en compte totes les llengües, per democratitzar l’impacte que tindrà la intel·ligència artificial en la societat. Del contrari, no recollirà la diversitat lingüística i cultural de Catalunya", asenyala Puigneró."Estic convençut que, en cas d'atendre la nostra proposta, Google. En cas que vulguin portar a terme aquesta iniciativa, pot comptar amb la plena col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya", remarca el dirigent de Junts en la missiva. Ara mateix, el servei de notícies del gegant nord-americà no inclou les llengües cooficials a l'Estat. "En els temps que vivim ésfonamental que totes les llengües tinguin l'espai a internet. Com vostè ha defensat en diverses ocasions, la intel·ligència artificial tindrà més impacte que l'electricitat", remarca Puigneró, que també explica a Clemares el

Carta de Puigneró a Google by naciodigital on Scribd

