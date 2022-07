Giró reclama tenir pressupostos aprovats davant dels «temps difícils» que vindran a la tardor

El conseller d'Economia,, ha insistit aquest dimecres en la necessitat d'aprovar elsdavant delsque vindran a partir de la tardor per lai laderivada de la guerra a. Giró, en la sessió de control al Parlament, ha apel·lat a la "responsabilitat" de tots els grups per validar els comptes, que ja estan en marxa per part del Govern. El projecte es treballarà i presentarà amb tots els partits al marge de. El conseller ha posat de manifest l'existència de múltiples "incerteses" que justifiquen, al seu parer, la rellevància d'aprovar els pressupostos. Els de l'any passat els van validar els comuns."Per dir-ho amb una metàfora: hem estat navegant, fins fa poc, per un riu d’aigües relativament tranquil·les. En aquests moments, però, estem en un tram d'aigües ràpides, i és probable que al davant ens esperi un tram d', encara més mogudes i difícils de superar", ja va reflexionar el conseller aquest dilluns en un acte al Col·legi d'Economistes en el qual va defensar la necessitat d'una "porta de sortida" entre Rússia i Ucraïna per tal que cap de les dues se sentís "humiliada" i es pogués tornar a la normalitat en matèria de mercat energètic mig any després de la guerra.Giró va apuntar que el primer gran element de la incertesa que hi ha en marxa, que és la inflació, ve de l'increment dels preus de l'energia, derivats de la guerra. "A més de les vides humanes que s'estan perdent, el cor d'Europa s'està empobrint. Qui més patirà és la classe mitjana europea. Com més s'allargui la guerra, pitjor", va destacar el conseller, que va indicar que. Si no, les conseqüències seran "molt doloroses per Europa" i no per als Estats Units, que és qui està venent gas obtingut amb la tècnica del fracking. "Estem tot el dia pensant en veure qui envia més armes, estem amenaçant a la... I els lideratges no són neutres", va ressaltar Giró, que va criticar el full de ruta adoptat per l'OTAN

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor