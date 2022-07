Laesta completament rovellada i necessita una reparació completa. Per això se li aplicarà una pintura cosmètica, valorada en 60 milions d’euros, abans dels, segons informes confidencials citats per la revista francesa Marianne. Aquesta serà la vintena vegada que es repinta.La torre de ferro forjat de 324 metres d’alçada, construïda pera finals del segle XIX, és un dels llocs més visitants del món, amb sis milions a l’any.Ara, l’emblema francès passa per un mal moment i necessita un rentat de cara. "Es simple, si Gustave Eiffel visités el lloc tindria un atac de cor”, diu un gerent anònim de la torre.En un primer moment, s’havia de treure la capa d’un 30% del monument i aplicar-hi dues capes noves, però els retards pels treballs causats per la pandèmia dei la presència dea la pintura antiga, fan que s’hagi decidit aplicar aquesta estratègia a només un 5% del total.La SETE, la societat que explota la Torre Eiffel, no contempla tancar durant molt temps l’accés pelsque es perdrien.

