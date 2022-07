Es menja un plat de gambetes i quan el torna el cambrer no s'ho creu

Qué desastre, cómo se puede dejar esa cola tan mal colocada? pic.twitter.com/ahVr4SAzO1 — SalArtBer (@DonostiSurfSnow) July 4, 2022

Aquest té un TOC ("Trastorn Obsessiu Compulsiu) i no ho sap. 😂😂 — Hanna ∞ (@HannaMestres) July 4, 2022

Els afers que passen dins elssempre ens sorprenen. No descobrirem ara l'èxit que tenen a les xarxes les reaccions desorbitades dels comensals o els abusos dels propietaris dels establiments.Aquesta notícia, per exemple, "", publicada el desembre passat, es feia viral amb milers de "likes", visualitzacions i comentaris. O aquesta altra, "", que també batia rècords de clics i visualitzacions.Normalment, aquestes publicacions tenen connotacions negatives i susciten picabaralles a les xarxes. Moltes vegades amb massa agressivitat. Un dels últims tuits relacionats amb bars i restaurants que s'ha fet viral, però, és la manera com un comensal ha tornat el plat després de menjar-se les. Una obra d'art.El tuit que ha publicat el compte @Antydrogas des de Las Galletas, a. s'ha fet viral. "Ahir un client al bar, després de demanar gambetes i menjar-se-les, va tornar el plat així", ha escrit el propietari del compte de Twitter.I ha publicat la fotografia que han fet al plat després de quedar-se bocabadats amb l'obra;estaven perfectament ordenades formant un conjunt pràcticament artístic.Algunes de les moltes respostes a Twitter són genials, com passa sempre. Us fem un recull d'algunes de les més esplèndides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor