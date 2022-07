Un incendi en una empresa química de la Llagosta obliga a confinar la població

Unha afectat aquesta matinadaLa situació ha obligat a confinar els habitants d'aquesta localitat, la part sud dedurant la matinada, tot i que a primera del matí s'havia aixecat el confinament.El 112 va rebre el primer avís a les 00.31 hores i a l'arribada dels Bombers el foc estava totalment desenvolupat. El cos ha donat perabans de les set del matí.Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya () i s'ha hagut de tallar la, molt propera a l'empresa, tot i que la circulació també s'havia restablert a primera hora del matí. No hi ha ferits.Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat un total de, entre les quals el Furgó de Risc Químic i efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport) i del GRIT (Grup Riscos Tecnològics).L'empresa afectada és, dedicada a la fabricació de diferents productes químics i situada al carrer Girona de la Llagosta. En arribar els Bombers, el foc afectava completament les instal·lacions. Quan es va declarar el foc a la planta hi havia una desena de treballadors i cap d'ells ha resultat ferit.Lesde l'incendi han prioritzat reduir la intensitat del foc i protegir una caseta amb alt contingut de producte químic. També protegir una zona de dipòsits inflamables al carrer Montseny i evitar l'afectació a la zona de producció.L'operatiu s'ha organitzat en tres sectors: al carrer Barcelona, al de Girona i a les vies del tren. S'hi ha treballat des de l'exterior amb camions d'aigua i des de les autoescales. Finalment,Els bombers han recomanat inicialment elde la població de la Llagosta i posteriorment, per la direcció del vent, de la part sud de Mollet del Vallès i el nucli de població de La Florida, a Santa Perpètua de Mogoda. També s'ha recomanat tancar les finestres.A causa d’aquest incendi tambéque passa molt a prop del lloc del foc, però un cop estabilitzat s’ha permès reprendre la circulació de la línia sense parar els trens a l’estació de La Llagosta. A les 7.05 hores s'han recuperat també les aturades en aquesta estació.Al lloc també hi ha treballant efectius de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de Protecció Civil del municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor