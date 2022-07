La segona ciutat més feliç del món és catalana

Quin és el rànquing)



1. Lisboa, a Portugal

2. Barcelona

3. Atenes, a Grècia

4. Roma, a Itàlia

5. Sidney, a Austràlia

6. Madrid, a Espanya

7. Toronto, al Canadà

8. Sant José, a Costa Rica

9. Istanbul, a Turquia

10. Bangkok, a Tailàndia



El clima és un dels factors més importants a l'hora d'escollir el pròxim destí. I és que hi ha diversos estudis que relacionen el clima de les ciutats (o països) amb els índexs de felicitat dels seus habitants. En aquest sentit, l'empresa de viatges iVisa ha fet un estudi sobre l'índex de les ciutats més felices del món per ajudar els seus usuaris a triar destí.El rànquing s'ha elaborat tenint en compte cinc factors relacionats amb la felicitat. Des de les hores de sol de la ciutat fins als espais verds amb què compta, passant per l'amabilitat dels habitants, l'esperança de vida i també el cost de la vida. Entre aquestes ciutats, n'hi ha una de catalana.Segons detalla l'empresa, si es viatja a alguna d'aquestes ciutats augmentarà els nivells de serotonina del turista. De les quaranta ciutats del món analitzades, Barcelona ocupa la segona posició. La classificació de la ciutat comtal són: 5a en esperança de vida, 13a en sol, 19a en hores de treball, 9a en amabilitat i 11a en cost de la vida."La coexistència d'edificis gòtics, romànics i modernistes és el que fa que la ciutat sigui tan vibrant i animada": així descriu el portal la capital catalana. A més, també elogia les platges de sorra "idíl·liques", la vida nocturna "animada", la gastronomia "excel·lent", l'"acolorit" patrimoni cultural i les festes populars de barri.

