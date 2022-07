El Barça ja té substituts per a la Roma al Gamper

Elja téper al trofeu. Després de la plantada de lade José Mourinho, que va anunciar la setmana passada que finalment no s'enfrontaria al Futbol Club Barcelona, els equips masculí i femení no jugaran el mateix dia, tal com estava previst en un inici i ja es va fer la temporada passada.Pel que fa al grup dirigit per, el seu rival serà finalment el club mexicài el partit es manté per al dissabteal Camp Nou. Les noies des'enfrontaran al, i la trobada serà ela l'estadi Johan Cruyff.L'entitat blaugrana ha hagut de buscar una alternativa de forma urgent després que la Romael contracte que ho certificava. Els serveis jurídics del Barça estudien les possibles accions per reclamar danys i perjudicis causats per aquesta "inesperada i injustificada decisió".

