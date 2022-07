«En el AVE con humor»: una seixantena d'humoristes gràfics reediten el llibre

Una seixantena d'humoristes gràfics participen en la reedició del llibre, amb motiu del trentè aniversari de l'arribada de l'alta velocitat a l'Estat. El llibre es va publicar el, quan feia un any que funcionava el serveiEl dibuixant Jaume Capdevila,, ha estat el coordinador de tots els artistes. Aquest dimarts tots plegats s'han trobat a Madrid. Durant el trajecte han aprofitat per dibuixar inspirats per les escenes que els ha ofert el viatge, tant a dins com fora del tren.Alguns d'aquests dibuixos s'inclouran a la reedició del volum, que està previst que surti a la llum pública a finals d'any. Un nom destacat entre els participants és el de Matías, últim guanyador delA banda de Kap i Matías, també hi participencom Ana Belén Rivero, Ant, Ermengol, Faro, Guille, Jordi March, Kim, L'Avi, Lluïsot, Manel Fondevila, Pedro Espinosa, Quel, Ricardo Peregrina, Tres, Bernal, David Vela, Franchu, Judit Frigola, Raúl Ariño o Helena Anillo, entre d'altres.

