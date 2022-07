Perill de tempestes amb calamarsa en 20 comarques aquest dimecres

Elespera un dimecres mogut. Enmig d'uns dies -i setmanes- de fortageneralitzada, aquest dimecres hi haurà una treva que podria deixara gran part del territori, especialment a l'est del país i a les comarques del Pirineu i el Prepirineu.A l'est, les precipitacions abundants es produiran al matí,Així, en aquesta franja estan en alerta l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre.A partir del migdia, elses desplaçaran per l'interior i podrien descarregar amb força en sis comarques més: Osona, el Bages, el Moianès, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. S'esperi que la intensitat dels ruixats deixi acumulacions properes als

