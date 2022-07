25 anys transformant vides

Generar oportunitats i lluitar contra les desigualtats

Elde la Fundació ”la Caixa” ha complert 25 anys . En aquest quart de segle, s'han impulsat quasien 65 països i s'ha arribat a un total de. Una aposta per unir forces amb organismes i fundacions científiques i d'ajuda al desenvolupament amb un objectiu clar:La tasca de cooperació internacional de la Fundació ”la Caixa” ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de. Uns aprenentatges en cinc grans blocs i resumits en un e-book que es pot reservar en aquest enllaç Aliances | Unint forcesInnovació com a motor de canviSensibilització | Per fomentar la participació socialTransparència i transmissió de coneixementEls reptes de futurEl programa de Cooperació Internacional de la Fundació ”la Caixa” va començar el 1997. Des d'aleshores, ha desenvolupat 663 projectes en 65 països de l’i l’amb la finalitat de generar oportunitats i lluitar contra les desigualtats dels col·lectius més vulnerables, en el marc dels(ODS). Gràcies al treball conjunt amb més de 800 socis i col·laboradors, s'ha pogut arribar a més de 16 milions de persones.D’aquests 25 anys, l’entitat va aprofitar l'aniversari –commemorat amb un acte al CosmoCaixa- per compartir alguns aprenentatges i reptes:La importància d’i construir xarxes als diferents països on es treballa.La necessitat d’, claus per al desenvolupament i l’acció humanitària, prioritzant sempre les persones.Lacom a aval de confiança i la generació de coneixement per augmentar l’impacte.La importància d’, les empreses, la filantropia i el voluntariat en totes les accions.Algunes de lesdurant aquest període han estat la creació de convocatòries de suport a projectes de cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària; l’obertura de l’oficina de Washington DC per incrementar la presència internacional de l’entitat i promoure col·laboracions amb els principals organismes i fundacions internacionals; i l’impuls de més d’11.000 llocs de treball a través del programas, que té com a objectiu generar noves oportunitats de treball per a dones i joves, mitjançant plataformes obertes d’innovació social a l’Índia, Moçambic i el Perú.També destaca el, desenvolupat amb Gavi, the Vaccine Alliance, mitjançant el qual s’ha contribuït a vacunar més de 8 milions d’infants, així com les aliances en la lluita contra la malària amb ISGlobal i la. Així mateix, el projecte MOM, per lluitar contra la malnutrició infantil en col·laboració amb, ha atès més de 620.000 menors de 5 anys.A aquestes iniciatives cal afegir la mobilització de 612 CooperantsCaixa, voluntaris de l’entitat que han prestat assistència tècnica a 23 països, el total de 18 milions de donacions rebudes, l’organització de 14 exposicions i activitats amb més de 2 milions de visitants, i 17 premis i reconeixements internacionals.Recentment, el Programa de Cooperació Internacional també ha contribuït a la resposta davant la crisi humanitària provocada pel conflicte bèl·lic a. Amb aquest objectiu, la Fundació ”la Caixa” ha sumat esforços amb ACNUR i Unicef amb la voluntat de reforçar l’acció d’aquestes organitzacions humanitàries a través d’una aportació total de 2 milions d’euros.